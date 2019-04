publié le 14/04/2019 à 13:04

Alors qu'Emmanuel Macron doit prochainement faire des annonces en conclusion du grand débat national, Marine Le Pen s'est montré catégorique. "Je n’attends rien. Le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de direction et qu'il mènerait la politique qu'il a menée depuis deux ans", a-t-elle dénoncé.



Invitée du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI ce dimanche 14 avril, elle évoque des "modifications minimes, anecdotiques" que l'exécutif présentera "à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire à une révolution".

En première ligne des inquiétudes de Marine Le Pen ? La question d'un référendum. "Je pense qu'il y aura une annonce, que je considère comme une véritable escroquerie, sur le référendum d'initiative partagée. Ce référendum, on essaye de le mettre en parallèle sur le référendum d'initiative populaire ou citoyenne qui est réclamé depuis des semaines. Mais le RIP est quasiment impossible à mettre en oeuvre", dénonce-t-elle.

Selon un sondage Ifop réalisé pour Le Journal du Dimanche, 76% sont favorables à "un assouplissement des conditions permettant aux citoyens de proposer des référendums". C'est pourquoi, la présidente du Rassemblement national appelle absolument à la mise en place d'un référendum initiative populaire ou citoyenne. "Si on s'arrête à ce RIP, c'est un enfumage, un grand mépris à l'égard des Français qui souhaitent pouvoir s'exprimer".

Si la question du référendum est plébiscitée par les Français, celles concernant les retraites et les impôts arrivent en tête des attentes. Ainsi, 88% des personnes interrogées jugent nécessaire de réindexer les petites retraites sur l'inflation, 82% se prononcent également pour une baisse générale de l'impôt sur le revenu, 80% se disent favorables à la suppression de la redevance télé.



"Les Français n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus", lance Marine Le Pen. Avant de se projeter vers d'éventuelles annonces d'Emmanuel Macron : "Il est évident qu'à chaque fois qu'il rend une petite partie de ce qu’il a volé aux Français, évidemment je m’en réjouis. Mais ça n'est qu'une partie minime des décisions qui ont été prises et sur lesquelles il ne reviendra pas. Je pense à la suppression de l'ISF, à l'augmentation de la CSG, aux augmentations de l'électricité qui vont intervenir", conclut-elle.