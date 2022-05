Marie-Caroline Le Pen a été investie par le Rassemblement national comme candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Bien que peu connue du grand public, la grande sœur de Marine Le Pen est active au RN, anciennement FN, depuis sa jeunesse.

Elle a participé en 1974 à la collecte de signature nécessaire pour la campagne présidentielle de son père. Marie-Caroline n'a alors que 14 ans. En 1975, elle rejoint le Front national de la Jeunesse, aujourd'hui nommé Génération Nation, qui est un mouvement de jeunesse affilié au FN/RN.

Marie-Caroline Le Pen a également été élue conseillère régionale d'Île-de-France de 1992 à 2004. Jusqu'à 2021, elle s'est retirée de la vie politique et a, entre autre, écrit plusieurs articles pour le Figaro Magazine dans lequel elle écrivait sous le pseudonyme "Marie-Caroline Duick". Elle a de nouveau été élue au conseil régional d'Île-de-France l'année dernière, étant sur la liste du compagnon de sa fille, Jordan Bardella, président par intérim du RN.

Elle a participé à plusieurs campagnes électorales auprès du FN. Marie-Caroline a aussi plusieurs fois brigué les élections cantonales à Neuilly-sur-Seine, qu'elle a toujours perdues face à Nicolas Sarkozy. Elle a aussi perdu face à l'ancien maire de la banlieue parisienne lors des élections législatives de 1993 et 1995.

Tensions avec le FN

Mais ses relations avec le FN/RN ont souvent été chaotiques. En 1999, lors de la scission du FN, elle suit Bruno Mégret au sein du Mouvement National Républicain (MNR) malgré des tentatives de réconciliation des deux bords. Après avoir quitté le FN, des tensions se créent entre Jean-Marie Le Pen.

Mais huit ans plus tard, en 2007, elle se rapproche à nouveau du Front National, en participant à la dernière campagne présidentielle de son père. Elle accompagnait alors Marine Le Pen sur les marchés. Un an avant sa première campagne présidentielle, Marine Le Pen a annoncé avoir totalement pardonné sa trahison à sa sœur : "Je lui ai totalement pardonné son ralliement à Mégret parce que c'est ma sœur et que nos enfants sont cousins."

Elle a alors réintégré le FN avec son mari en 2016, mais les relations avec son père restent tendues jusqu'aux 90 ans de ce dernier, en 2018, où elle apparait publiquement avec ses sœurs et lui.

Marie-Caroline Le Pen soutient sa sœur

Marie-Caroline Le Pen s'est investie dans les trois campagnes présidentielles de sa sœur. En 2017, elle s'y est investie bénévolement. Pour la plus récente campagne, Marine Le Pen s'est confiée à Guillaume Pley dans ses "QG de campagne". La candidate malheureuse du second tour y a confié : "Elle me protège. C'est-à-dire que j'ai un sandwich quand je suis en voiture à l'heure du déjeuner, des choses comme ça." Marine Le Pen se confie alors sur le rôle de son ainée avec une forme de gratitude.



En ce qui concerne ses idées politiques, Marie-Caroline Le Pen s'est notamment ouvertement opposée au Mariage pour Tous, dont la loi est passée en 2013. Elle se positionne également contre le port du voile sur la voie publique et surtout contre les féministes qui ne sont pas contre, leur reprochant de ne pas faire en sorte que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent.

