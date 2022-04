Débat Macron/ Le Pen : "Macron a dominé tout le long" selon Olivier Bost

Crédit : ALINE MORCILLO / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Cinq ans après être passée totalement à côté de son débat d'entre deux tours de 2017 face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait l'occasion de donner une tout autre image dans ce qui s'apparentait comme un match retour entre les deux candidats. Pour Olivier Bost, c'est raté pour la présidente du RN, qui estime que le président sortant "dominé tout le long, a donné le tempo et le débat était très déséquilibré".

"Emmanuel Macron a interrompu Marine Le Pen régulièrement et quasi-systématiquement et il a été le seul a aller la chercher sur ses contradictions. Marine Le Pen était sur la défensive sans pouvoir marquer le coup. Sur des dossiers comme le pouvoir d'achat ou le port du voile où elle aurait pu marquer des points, elle est passée à côté en sachant parfois le sujet", explique-t-il.

"Le président de la République était de son côté en revanche à la limite de l'arrogance dans le ton de ses paroles et dans ses gestes en écoutant parler Marine Le Pen. Je suis pas sûr qu'un électeur indécis de Jean-Luc Mélenchon ou de Valérie Pécresse en sache plus sur le nom qu'il va mettre dans l'urne dimanche. Ce qui est sur, c'est qu'Emmanuel Macron n'a été inquiété et que Marine Le Pen n'a pas gagné en crédibilité", affirme enfin Olivier Bost.