Le camp de Marine Le Pen confirme-t-il une forme de marche arrière sur un sujet présenté pendant longtemps comme symbolique en cas d'arrivée au pouvoir ? Ce lundi 18 avril sur RTL, le porte-parole de la candidate du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, a assuré que l'interdiction du port du voile n'avait "jamais été une priorité", lors d'un débat face à Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports.

Pour autant, le représentant de la candidate d'extrême-droite assure que "oui", l'objectif est toujours d'interdire ce voile islamique de l'espace public. "Le Parlement légifèrera", abonde-t-il. Et de poursuivre, sur l'urgence d'une telle mesure. "C'est un outil dans le combat contre l'islamisme et l'islam radical", considère Laurent Jacobelli. Ce dernier mettant sur le même plan l'instauration "d'horaires séparés à la piscine" ou l'arrivée de "menus" spéciaux comme des "preuves" d'une montée du communautarisme.

Durant le week-end de Pâques, marqué par une courte pause dans la campagne du second tour, Marine Le Pen avait déclaré ne pas être "obtuse" en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'interdiction du port du voile. Et ce, alors qu'il s'agissait d'une mesure jusqu'ici phare de son programme.

En réponse, Jean-Baptiste Djebarri a dénoncé une "incohérence, comme sur beaucoup de sujets". Ce dernier évoquant une autre mesure phare de Marine Le Pen, la "préférence nationale". Une promesse qu'il juge anti-constitutionnelle.

Un revirement qui intervient en pleine campagne d'entre-deux-tours

Dans la foulée, plusieurs de ses proches au Rassemblement national avaient confirmé que cette mesure était désormais "un objectif à terme". Ces assouplissements doivent aussi être replacés dans un contexte politique particulier.

En pleine campagne pour le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen - comme Emmanuel Macron, de son côté - tente de rallier le plus d'électeurs mélenchonistes possible, voire de convaincre d'éventuels Français qui auraient fait le choix de l'abstention au premier tour. En effet, avant le premier tour, plusieurs élus RN avaient assuré vouloir purement et simplement "interdire le port du voile dans la rue", à l'image de Sébastien Chenu, sur RTL, le 21 mars dernier.