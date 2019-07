publié le 12/07/2019 à 08:46

L’atmosphère est à l’orage à la République en marche, alors orages d’été assez classiques, mais qui ne tombent pas bien. L’année a été difficile avec la crise des "gilets jaunes". Mais le gouvernement ainsi que la majorité s’étaient pris à espérer que les choses allaient s’arranger tout doucement, que les prochains épisodes seraient moins pesants, notamment après celui sur le Grand Débat.

Mais surtout après l’épisode des européennes, qu’ils estiment avoir (plus ou moins) gagnées en tout cas qu’ils n’ont pas vraiment "perdues". Bref, ils étaient un peu soulagés et patatras, voilà le feuilleton "de Rugy", François de Rugy ministre de la transition écologique qui se fait épingler….

Alors jeudi 11 juillet, c’était la course contre la montre à Matignon pour essayer de noyer un peu le poisson. Rugy convoqué, Rugy prêt à "rembourser chaque euro contesté", et Rugy inspecté. Matignon va diligenter une inspection des travaux dans le logement de fonction du ministre. Une façon sans doute aussi pour Édouard Philippe de mettre en garde les autres ministres.

La feuilleton de Paris

Parce que François de Rugy n’est peut-être pas le seul à avoir dégusté quelques crustacés de luxe ou refait la déco de l’appartement. Mais toujours est-il que cela laissera des traces. Quand bien même pour la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, "le champagne et les bons plats, c’est la culture française". Pas faux. Pas pour tout le monde, mais pas faux.

Mais au-delà du désastreux feuilleton de Rugy, il y a eu un autre festival, un autre feuilleton : le feuilleton de Paris, la bagarre pour la candidature à la mairie de Paris. Bonjour le pataquès ! Avec un Benjamin Griveaux propulsé, on ne voit pas bien comment cela pouvait en être autrement. Griveaux c’est le fidèle, c’est le président qui l’a choisi, pas la commission.

Avec un Cédric Villani, génie des maths mais pas encore suffisamment madré, pas suffisamment tanné en politique et qui, tellement déçu, a pris tout le monde de court en annonçant lui-même les résultats. Villani qui refuse pour le moment de soutenir Griveaux, et qui se retrouve menacé d’exclusion par un Alain Richard président de la commission d’investiture, emporté par ses vieux réflexes socialistes.

Ces "étés meurtriers" en politique

Il est temps que les uns et les autres prennent quelques jours de vacances. En tout cas ils sont fort à En Marche. Ils ont le génie du feuilleton d’été, vous ne trouvez pas ? L’an dernier c’était Benalla, l'année d'avant c'était Bayrou. Et là coup double : Rugy et Paris.



Mais ce n'est pas propre à En Marche ! D’ailleurs, il y a un livre qui relate tous ces Étés meurtriers en politique écrits par nos confrères Jérôme Chapuis et Yaël Goosz. Rien qu’un exemple, l’été 2010, très jolie série, les cigares de Christian Blanc, le feuilleton Woerth-Bettencourt, le permis de construire d’Alain Joyandet, ancien ministre de la coopération. Décidément le nouveau monde a les mêmes scénaristes qu’avant.