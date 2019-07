publié le 11/07/2019 à 07:54

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy dans la tourmente, après les révélations du site Mediapart sur les dîners de luxe organisés avec sa femme, du temps où il était président de l'Assemblée nationale. Homards, grands Bordeaux, offerts notamment à un cercle "amical", selon le site. Est-ce que c'est une faute ?

Oui. C’est une faute de goût du point de vue des Français. C’est aussi une faute politique. Alors ce n’est pas nouveau, ça a toujours existé, ce genre d’abus. Mercredi 10 juillet, un journaliste rappelait que Lionel Jospin parlait du "socialisme hôtelier" de Laurent Fabius.

Doit-on rappeler aussi les frais de bouche de Jacques Chirac à la mairie de Paris ? Ou François Mitterrand qui envoyait du personnel de l’Élysée chercher des plateaux de fruits de mer dans son restaurant préféré le Divellec parce qu’il les trouvait fameux.

La "République irréprochable", un vœu pieu ?

Puis, il y a les ministres qui se sont servis de leur logement de fonction pour héberger la famille, comme la ministre de Nicolas Sarkozy, Fadela Amara (elle n’a pas été la seule dans ce cas). Ou encore les ministres qui faisaient refaire les travaux de leur appartement aux frais de la princesse, comme Hervé Gaymard.

Ça été une tendance très lourde de tout mélanger privé/public, il n’y avait pas de frontière. Le seul qui faisait la part des choses, c’était le général de Gaulle qui envoyait son épouse acheter ses boîtes de petits pois préférés aux Halles et qui payait son électricité !

La "République irréprochable", c'est un vœu pieu ? La preuve en tout cas avec François de Rugy que les vieilles pratiques ont la vie dure. Alors tous ne sont pas comme ça, mais on est ministre, on est président de l’Assemblée, on est en position. On profite de sa position, on pense que c’est normal ! Mais non ! Travailler dans un ministère ou à l’Assemblée du matin au soir n’autorise pas tout.

Des dîners pour ne pas être déconnecté ?

Ou alors pour ce qui est des agapes "personnelles" qui plus est de grand standing, on prévoit un budget personnel. Enfin ! Nous expliquer que ces dîners - dont l’épouse du ministre a reconnu avoir invité des amis et de la famille - sont fait pour éviter "d’être coupé du monde, d’être déconnecté sont faits pour sortir de sa bulle".



À coups de pinces de homard et de Château Cheval Blanc à 500 euros la bouteille, payés par la République ! Non Mais la République, c’est pas "all inclusive". François de Rugy qui explique qu'il est normal qu'un responsable politique rencontre de représentants de la société civile "pour nourrir" sa réflexion et son action. Pas seulement sa réflexion apparemment !

Ce n'est quand même pas difficile de se tenir Alba Ventura





Comment en 2019 peut-on se faire rattraper par la patrouille après tous les scandales, tous les dérapages, qui ont défrayé la chronique, après toutes les commissions de déontologie, et tous les refrains sur la transparence, et surtout sur l’exemplarité. Dont François de Rugy n’était pas le dernier à s’en faire l’écho. Ce n’est quand même pas difficile de se tenir.