Bernard Tapie est donc libéré de l'un de ses derniers combats. L'ancien ministre a été relaxé, mardi 9 juillet, dans l'affaire du Crédit Lyonnais. c'est donc la fin d'un long feuilleton politico-judiciaro-financier. Feuilleton extra-ordinaire controversé aussi.

Oui, et en fait c’est tout Tapie cette affaire. Tapie condamné au civil à payer 400 millions d'euros. Tapie relaxé au pénal. Tapie qui chute et Tapie qui rebondit ! Ça dit "tout" de sa vie. Ça dit ses réussites et ses échecs, depuis le rachat d’Adidas, jusqu'à la faillite du Lyonnais (même si ce n’est pas lui qui est responsable de cette faillite de la banque).

Cette affaire, comme la vie de Bernard Tapie, c’est à la fois splendeur et décadence. Et que l’on aime ou pas Tapie, il reste un personnage atypique, un personnage spectaculaire.

Chanteur, ministre, patron de l'OM

Il a eu 7 vies, il a fait mille choses : chanteur, businessman, animateur télé, ministre, député, patron de l’OM, patron de médias, comédien et même recordman de la traversée de l’Atlantique à la voile. Et dans toute ces vies, il y a toujours eu des hauts et des bas; De la flamboyance et des naufrages, dont il a toujours réussi à se relever.

Tapie, c'est aussi la politique. Dans ce domaine, a-t-il échoué ? Il a flirté avec le sommet sans jamais y arriver... Souvenez- vous du Bernard Tapie victorieux à la tête de l’Olympique de Marseille, champion d’Europe en 93. Mitterrand qui l’a promu ministre de la ville, rêve d’en faire le maire de la cité phocéenne.

Tapie sera rattrapé par la rocambolesque affaire du match truqué VA-OM. Ça ne l’empêche pas d’être réélu député des Bouches-du-Rhône et même de se lancer dans la bataille des européennes en 94. Le Nouvel Observateur fait sa Une à l’époque avec "et si c’était lui ?", sous-entendu pour la prochaine présidentielle ?

C'est un homme qui, quoiqu'on en dise, ne laisse pas indifférent Alba Ventura





Avant que l’affaire du Phocéa, ne le fasse tomber une nouvelle fois. Là encore... C’est toujours la même histoire avec Bernard Tapie, la face sombre qui succède à la face lumineuse ou inversement. Tantôt protégé par Mitterrand, tantôt par Sarkozy. "Bête de scène" face à Jean-Marie Le Pen à qui il propose des gants de boxe à la télé. Populiste en homme politique sur le retour dans la crise des "gilets jaunes".



C’est pas forcément un exemple mais c’est quelqu’un qui a suscité des vocations. Il est en tout cas la preuve que l’on pouvait naître modeste et réussir. Il a laissé penser à une époque que tout était possible.



Après, bien sûr Tapie, c’est l’affairisme, c’est l’incarnation des années fric. C’est le flambeur. Mais c’est aussi un homme qui a jalonné plus de 40 ans de notre vie, dont on connait les défauts, et les qualités aussi. S’il ne fallait citer que sa combativité, à l’épreuve dans ce qu’il appelle "le match de sa vie" contre le cancer. C’est un homme qui, quoiqu’on en dise, ne laisse pas indifférent.