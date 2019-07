Municipales à Paris : Cédric Villani annonce sa défaite à l'investiture LaREM

publié le 10/07/2019 à 19:02

Cédric Villani a annoncé qu'il n'aurait "pas d'investiture de l'appareil de La République En Marche", face à ses concurrents, Benjamin Griveaux, donné favori, et le député Hugues Renson, dans un message posté sur Twitter mercredi 10 juillet.

"Ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis : il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture de l'appareil de LREM", écrit-t-il, alors que l'annonce de l'investiture est attendue vers 20 heures.

"Nous avons tendu la main en proposant une consultation et des débats, pour permettre le rassemblement le plus large et le plus légitime, le seul à même de gagner Paris en mars 2020. Nous avons cherché à renouer avec l'esprit et les valeurs du mouvement imaginé par Emmanuel Macron. Ces appels n'ont pas été entendus : plus que jamais, je le regrette", explique Cédric Villani.

Et de conclure : "Fidèle à ces valeurs, j'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir".

