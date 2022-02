INVITÉ RTL - Yannick Jadot affirme que "l’écologie est l’alliée du pouvoir d’achat"

"Si seulement vous étiez une éolienne Yannick Jadot". L'éditorial d'Olivier Bost adressé à Yannick Jadot ce mercredi 2 février a fait réagir le candidat écologiste. "Pourquoi est-ce si difficile de convaincre que l’écologie peut être une politique à part entière ?" lance le journaliste.

"On va avoir toute la matinale pour en parler", commence le candidat EELV. "Il y a à la fois la catastrophe qui est là, potentielle, sur beaucoup de territoires c'est déjà une réalité", avance-t-il. "Et donc, il nous faut dramatiser cette élection parce que 5 ans de plus d'inaction, ce serait dramatique."

Cependant, Yannick Jadot poursuite rapidement : "Il faut aussi porter un enthousiasme, dire à quel point l'écologie c'est l'alliée du pouvoir d'achat". "Ça va réduire les dépenses sur le logement, sur le chauffage, sur les carburants. C'est l'alliée de la création d'emplois parce qu'on va développer toute cette économie de l'innovation", s'explique le candidat EELV.

"Aujourd'hui, c'est plus facile de dire dehors les Arabes que de dire comment on va résoudre le logement social", lance Yannick Jadot au micro de RTL. "Je pense que les Françaises et les Français sont entrain de rentrés progressivement dans cette campagne, c'est une bonne nouvelle", avance le candidat écologiste.

"Peut-être que c'est moins polémique de vouloir rassembler que de vouloir diviser. Mais je voudrais toujours rassembler les Français et d'une certaine façon les apaiser", conclut Yannick Jadot avec un sourire.