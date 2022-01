INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour a des "pulsions mortifères", selon Yannick Jadot

Éric Zemmour va-t-il obtenir ses 500 parrainages ? Pendant que le candidat tente de séduire les élus pour obtenir les signatures qui lui permettront de se présenter à l'élection présidentielle, Sandrine Rousseau estime que s'il ne les obtient pas "ce ne serait pas très grave pour la démocratie".

La position de l'écologiste et soutien de Yannick Jadot est aussi partagée par Anne Hidalgo. La candidate socialiste a estimé qu'un jour il faudra "se poser la question de savoir qui peut être candidat à nos élections". Elle a indiqué être favorable à "la piste ouverte par Fabien Roussel", concernant l'inéligibilité des personnes condamnées pour racisme ou incitation à la haine raciale.

Qu'en pense Yannick Jadot ? Le candidat EELV à l'élection présidentielle estime qu'"à chaque élection présidentielle, celles et ceux qui veulent se présenter ont leur parrainages. Que l'on arrête de faire ce faux débat autour des parrainages". Il a ajouté que "quand on est parti prenante du débat politique, il faut que le débat d'idées aille jusqu'au bout et qu'ils puissent se présenter à l'élection présidentielle".

Interrogé sur sa position différente de celle de Sandrine Rousseau, Yannick Jadot rappelle que le candidat "Reconquête !" "a été condamné pour incitation à la haine raciale". Éric Zemmour tient un "discours mortifère". "D'ailleurs, il en a fait un bestseller, Le suicide français. Il émet en permanence des pulsions de haine, des pulsions d'enferment, de rétrécissement (...) Je ne veux pas que le bestseller de notre pays soit Le suicide français, mais la victoire française". Il s'agit de "pulsions mortifères", selon lui.