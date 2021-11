INVITÉ RTL - Dose de rappel contre le coronavirus : "Pourquoi attendre ?", demande Eric Ciotti

"Moi, j'ai toujours une attitude responsable vis-à-vis de la crise sanitaire. J'ai voté le passe sanitaire à l'Assemblée nationale (...) Je crois au vaccin, je crois en la science". Invité de RTL ce mardi 23 novembre, Eric Ciotti s'est prononcé pour une généralisation de la dose de rappel du vaccin du coronavirus.

"On perd du temps, vous savez on a toujours un temps de retard dans cette crise. Cette troisième dose il la faut, pourquoi attendre ? Les comités d'experts et scientifiques disent qu'elle est nécessaire, qu'au bout de 6 mois le vaccin a moins d'impact. Donc il faut cette troisième dose pour tout le monde, partout, le plus vite possible", poursuit le député des Alpes-Maritimes. "On encore une nouvelle fois, et je le déplore, un temps de retard", dénonce celui qui souhaiterait incarner la droite à la prochaine élection présidentielle.

Eric Ciotti a également évoqué la crise en Guadeloupe, notamment déclenchée par

ceux qui contestent l'obligation vaccinale, notamment pour les soignants. Cette obligation vaccinale, "je crois que ce n'est pas négociable", estime de son côté le candidat au congrès LR prévu le 4 décembre prochain.