INVITÉE RTL - Industrie : Pannier-Runacher vante des "métiers bien rémunérés, à la pointe de l'innovation"

Le gouvernement veut redorer l'image des métiers de l'industrie. Invitée au micro de RTL ce lundi 22 novembre, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a mis en avant les avantages des postes dans ce secteur, regrettant la "vision" datée qu'en ont certains jeunes notamment.

"L'industrie est un des secteurs avec le plus faible taux de personnes payées au Smic", avance la ministre, qui explique par exemple qu'un soudeur "peut parfois gagner plus de deux fois le Smic". "Ce sont des métiers bien rémunérés, que l'on recherche, et à la pointe de la recherche environnementale", poursuit-elle.

Agnès Pannier-Runacher insiste sur deux éléments : le potentiel environnemental de ces métiers "où l'on peut fabriquer pour des millions de personnes qui ont besoin de cette transformation", et l'automatisation, qui permet, explique-t-elle, à des profils variés d'occuper les postes. "Avec l'automatisation, une femme de 50 kg pas particulièrement musclée peut travailler".

Début octobre, la ministre avait mis en avant la "magie" du travail en usine. Des propos qui lui avaient valu critiques et moqueries, alors que beaucoup soulignaient les accidents de travail et maladies professionnelles encore courants. "Il y a énormément de fierté", a réaffirmé la ministre, assurant que le terme "magie" lui avait été soufflé par des ouvriers. "Laissons les jeunes se faire leur opinion sur l'industrie", conclut-elle.