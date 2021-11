Vaccin contre la Covid-19 : à quand une troisième dose en France ?

Face à la recrudescence de l'épidémie sur leur sol, les États-Unis ont décidé d'autoriser une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 pour tous les adultes. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a indiqué que cette autorisation concernait, pour le moment, uniquement les laboratoires Pfizer et Moderna. Cette situation peut-elle concerner la France ?

Vendredi 19 novembre, la Haute autorité de Santé a rendu un avis qui préconise une dose de rappel pour les adultes de 40 ans et plus. Ce dernier devra être fait six mois après la fin du premier schéma vaccinal complet et les injections devront être faites avec des sérums à ARN messager, soit Pfizer ou Moderna.

Suite à cet avis, Emmanuel Macron a de son côté souligné qu'il ne serait "pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes" déjà vaccinés contre la Covid-19. La veille sur RTL, Olivier Véran avait indiqué ne pas avoir eu, à cette heure, de "démonstration scientifique" attestant de l'utilité de donner une dose de rappel du vaccin à toute la population.