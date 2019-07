publié le 10/07/2019 à 18:43

François de Rugy conserve la confiance du Président et du Premier ministre. "Bien évidemment", a même précisé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le ministre de la Transition écologique est sur le grill depuis ce matin. Mediapart a révélé qu'il a organisé de somptueux dîners alors qu'il présidait l'Assemblée nationale.

Au menu de ces dîners : grands crus de Bordeaux et homards. Des soirées auxquels participaient très souvent des amis de sa femme, parfois avec une vingtaine de convives. François de Rugy, droit dans ses bottes, assume et assure que cela faisait partie de son travail.

Pas d'excuses, pas de remords, car ces dîners n'avaient rien de mondain, de privé, explique le ministre. Ils rentraient strictement dans le cadre de ses fonctions de représentation. "Il n'y a pas eu de dîner entre amis, qui auraient été organisés sous ma présidence, qui auraient été financés par l'Assemblée nationale. C'était des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique", a-t-il justifié.

Quant au faste de ces réceptions François de Rugy met en avant les usages, la tradition de l'Assemblée nationale. "La politique de l'Assemblée nationale, et je n'y suis pour rien car cela existe depuis plusieurs dizaines d'années, c'est d'acheter des bouteilles de vin de quelques années ou de l’année et ensuite de les faire vieillir dans une cave, ce qui amène à avoir des bouteilles d'un certain âge", a souligné le ministre.

