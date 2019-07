et Marie-Pierre Haddad

publié le 15/07/2019 à 08:30

Un défilé du 14 juillet qui a pris un tournant politique pour... François de Rugy. Présent lors de la cérémonie sur les Champs-Élysées, le ministre de la Transition écologique et solidaire était assis juste derrière Emmanuel Macron dans la tribune présidentielle. Cible d'une polémique depuis plusieurs jours sur des dîners fastueux et des travaux à l'Assemblée nationale, il s'est entretenu tout sourire avec Brigitte Macron.

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 15 juillet, le député Matthieu Orphelin n'est pas étonné que François de Rugy soit encore au gouvernement. "Je crois qu’il y a l’article initial de Mediapart qui a révélé un certain nombre de faits. François de Rugy a commencé à s'expliquer. Il y a des vérifications qui sont faites cette semaine (...) pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là", explique-t-il.

Pour ce proche de Nicolas Hulot, il est "important que François de Rugy puisse se défendre". Néanmoins Matthieu Orphelin reconnaît que l'"on n’est pas obligé d’être dans le faste quand il y a dîners de ce type (...) On peut être dans une République un peu plus sobre". Ceci étant dit, le député qui n'est plus dans les rangs de la majorité assure : "Je ne participerais à pas la chasse à l’homme contre François de Rugy".