Élisabeth Borne succède à François de Rugy au ministère de la Transition écologique et solidaire.

publié le 17/07/2019 à 13:00

Décidé à éviter un nouveau feuilleton d'été désastreux, Emmanuel Macron a choisi une solution éclair pour tenter de sortir au plus vite de l'affaire Rugy, en nommant la ministre des Transports Élisabeth Borne pour succéder au ministre de l'Ecologie démissionnaire.

En choisissant une remplaçante à l'intérieur du gouvernement, Emmanuel Macron évite le délai de plusieurs jours imposé aux nouveaux entrants par les vérifications de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique. Longtemps proche de la gauche et de Ségolène Royal, Élisabeth Borne est depuis deux ans une ministre En Marche loyale, discrète, austère diraient même certains. Elle aura l’avantage de ne pas faire de vague.

Le ministère de l'Écologie, déjà plombé par la démission surprise de Nicolas Hulot fin août 2018, ne pouvait rester vacant trop longtemps, alors que son enjeu politique s'est encore accru avec la montée des Verts aux Européennes.

Suivez la passation en direct :

13h51 - Emmanuel Macron a salué "le sens des responsabilités" de François de Rugy, indique la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avant la passation de pouvoir qui a pris plus de 20 minutes de retard.



13h32 - Tout est en place pour accueillir François de Rugy et Élisabeth Borne, dont l'arrivée est imminente à l'hôtel de Roquelaure.



13h15 - Ministre en Marche depuis deux ans, Élisabeth Borne est une infatigable travailleuse, rapportent ses collaborateurs, malgré un management parfois qualifié de sévère ou rigide.



13h09 - Quelques minutes après sa nomination, Élisabeth Borne s'est dite, sur Twitter , "déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire."

13h00 - Le cérémonie au cours de laquelle Élisabeth Borne succédera officiellement à François de Rugy doit débuter dans 30 minutes.