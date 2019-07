publié le 17/07/2019 à 08:27

La ministre des Transports, Élisabeth Borne récupère le portefeuille de l'Écologie. Elle remplace François de Rugy à la Transition écologique et solidaire, qui a annoncé sa démission mardi 16 juillet. Il n'avait pas "d'autre échappatoire que cette démission", estime Robert Ménard sur RTL.

"Quand on est ministre d'État on ne va pas pavaner avec des repas à la Saint-Valentin dans les châteaux, dans les palais de la République", s'indigne le maire de Béziers. "Mais le dernier point c'est plus grave. (...) Manifestement il a utilisé ses frais de mandat pour payer des cotisations d'Europe Écologie-Les Verts et donc payer moins d'impôts derrière. C'est plus choquant", selon lui.

"Ce pouvoir, ils sont cinglés", lâche-t-il. "Ce garçon (François de Rugy) c'était l'archétype de 'tout le vieux monde on en parle plus, on va moraliser la vie publique'", considère-t-il. "Après les 'gilets jaunes' faire ça, c'est qu'ils comprennent rien", conclut Robert Ménard.