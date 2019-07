publié le 17/07/2019 à 08:22

L'exécutif n'a pas hésité longtemps. Dans la foulée de la démission de François de Rugy, Élisabeth Borne a été nommée à sa place au ministère de l'Écologie. Sibeth N'Diaye, la porte-parole du gouvernement, a parlé d'une évidence.

La ministre des Transports était déjà sous tutelle du ministère de l'Écologie et d'ailleurs elle garde ses attributions. Mais contrairement à son prédécesseur ou à Nicolas Hulot, elle n'a pas le rang de ministre d'État et ne sera donc pas la numéro 2 du gouvernement.

Longtemps proche de la gauche et de Ségolène Royal, elle est depuis deux ans une ministre en Marche loyale, discrète, austère diraient même certains. Elle aura l’avantage de ne pas faire de vague. C'est une infatigable travailleuse, rapportent ses collaborateurs, malgré un management parfois qualifié de sévère ou rigide. On se souvient de son bras de fer avec les syndicats lors de la réforme de la SNCF, l'une des plus grandes réformes du quinquennat soulignait mardi 16 juillet l'Élysée, semblant justifier cette promotion pour service bien rendu.

Les dernières élections européennes ont montré à quel point l'écologie était un sujet prioritaire pour les Français. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale s'apprête à recevoir Greta Thunberg, cette adolescente suédoise devenue la coqueluche des militants pour le climat. Il fallait incarner cette volonté écologique et c'est désormais Élisabeth Borne qui en aura la charge.

À écouter également dans ce journal

Tabac - 1 Français sur 5 achète son tabac à l'étranger. Dans l'hexagone, les ventes baissent de façon régulière : - 9% le mois dernier. Les taxes augmentent tout aussi régulièrement avec un prix moyen de 7,42 € et un objectif de 10 € avant la fin de l'année prochaine.

Tati - L'enseigne au vichy rose créée en 1948 est vouée à disparaître, seul le site historique du Boulevard Barbès à Paris, va subsister. Les autres magasins vont passer sous pavillon Gifi, le nouveau propriétaire depuis 2 ans.



CETA - Nos députés votent aujourd'hui sur le traité de libre-échange avec le Canada. Il a déjà été voté il y a 2 ans par le Parlement européen et est appliqué de façon provisoire en attendant une ratification par les parlements des différents pays.

Tour de France - Les coureurs reprennent la route aujourd'hui après une journée de repos avec la 11ème étape longue de 167 km entre Albi et Toulouse.