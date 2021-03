EN DIRECT - Coronavirus : suivez les annonces de Jean Castex et Olivier Véran

publié le 18/03/2021 à 18:30

Cette semaine encore revient l'éternelle question. Confinés, pas confinés ? Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran s'exprimeront ce jeudi 18 mars à 19 heures lors d'une conférence de presse, pour faire le point sur la pandémie de coronavirus.

Mercredi 17 mars, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait savoir que "des mesures supplémentaires", applicables dès ce week-end, seraient prises en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les écoles resteraient ouvertes, mais un confinement est envisagé. Reste à savoir s'il s'agira d'un confinement strict comme en mars 2020, plus léger comme en octobre 2020, ou encore seulement le week-end, comme dans le Pas-de-Calais et sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Au sujet de la région PACA, où la question d'un confinement semblait également envisagée, Gabriel Attal a indiqué mercredi qu'"à ce stade, il n’y a pas de mesures supplémentaires autres que celles déjà mises en place ces dernières semaines dans certains territoires de la région".

Suivez les annonces en direct

19h08 - Dans les 16 départements (ceux d'Île-de-France et des Hauts-de-France, en ajoutant la Seine-Maritime et l'Eure), de nouvelles mesures interviendront à partir de ce soir minuit.



19h05 - En Île-de-France, l'incidence est passée à 446 pour 100 000 habitants, +23%, dit Jean Castex. Surtout, près de 1.200 personnes sont en réanimation, plus qu'au pic de la deuxième vague. Dans les Hauts-de-France, l'incidence est à 381 incidence, et dans les hôpitaux, le pic de la deuxième vague a aussi été atteint et dépassé. Jean Castex relève aussi le cas critique de la Seine-Maritime et l'Eure.



19h04 - Le chef du gouvernement revient sur la stratégie territorialisée face à la Covid-19. "Ce stratégie conserve son sens et sa pertinence".



19h03 - "La situation se dégrade", dit Jean Castex. "Nous avons accéléré la vaccination", se félicite-t-il.



19h02 - Jean Castex pointe la responsabilité des variants, notamment du britannique, dans la "troisième vague".



19h00 - Le Premier ministre commence à parler. "La progression de l'épidémie s'accélère nettement", dit-il.



19h00 - Il est l’heure ! Le gouvernement ne devrait pas tarder à s’exprimer.



18h55 - Face à la situation sanitaire, un espoir demeure : celui des vaccins. Le gouvernement espère avoir vacciné 10 millions de personnes d’ici la fin du mois d’avril, un objectif qui paraît aujourd’hui difficile à tenir. Le gouvernement devrait aussi s'exprimer sur le vaccin AstraZeneca, suspendu lundi 15 mars. L’Agence européenne du médicament a déclaré ce jeudi 18 mars qu’il était "sûr et efficace" et "n'est pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins.



18h50 - Reste à savoir si un confinement le week-end serait suffisamment efficace pour faire face à cette "troisième vague" de l’épidémie. A Dunkerque, où la mesure est appliquée depuis le 27 février, le taux d’incidence a été divisé par deux, mais les hôpitaux assurent ne pas voir d’amélioration au niveau de la pression sur leurs services.



18h45 - La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, se sont tous deux positionnés en faveur d’un confinement le week-end.



18h40 - Les contours du nouveau confinement restent pour l’heure inconnus. Il semblerait qu’Emmanuel Macron cherche une troisième voie, entre le confinement de mars 2020 et celui d’octobre 2020. D’autres options seraient aussi sur la table. Par exemple, augmenter les déprogrammations des opérations hors Covid, trouver des lits dans les cliniques privées, augmenter le télétravail ou encore empêcher les déplacements interrégionaux.



18h35 - La situation est particulièrement tendue dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Dans la région parisienne, on trouve plus d'un quart du nombre total de patients en réanimation (1.161). "La situation est clairement critique. Ça va taper très dur jusqu'à la mi-avril", a souligné mercredi soir le président Emmanuel Macron. D’où la probable annonce d’un confinement.



18h30 - Comme chaque jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran devrait revenir sur les chiffres de l’épidémie. Mercredi 17 mars, la France avait enregistré plus de 38 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, et comptait 25.314 malades de la Covid hospitalisés et 4.219 en réanimation. Des chiffres à mettre en perspective avec ceux de la première et de la deuxième vague.



18h30 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ! La conférence de presse commence dans une heure, restez avec nous pour suivre ensemble les annonces du gouvernement.