Jean Castex et Olivier Véran, le 14 janvier 2021

et AFP

publié le 18/03/2021 à 06:00

Une grande partie des Franciliens sera probablement devant son téléviseur jeudi 18 mars à 18 heures, pour assister à la conférence de presse de Jean Castex et d’Olivier Véran, alors que l’hypothèse d’un reconfinement de l’Île-de-France est sur la table. "De nouvelles décisions" vont être prises en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, a d'ailleurs annoncé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mercredi.

Mardi soir, sur BFM TV, le Premier ministre a laissé entendre qu’un confinement de la région francilienne était envisagé le week-end ou sur toute la semaine. "Les données sont réunies", pour que l’option soit activée en Île-de-France, où la situation est "préoccupante et critique". Mercredi après-midi, le chef du gouvernement consulte les présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat.

"Pas de mesures supplémentaires" en PACA

"Des concertations seront menées dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", a par ailleurs indiqué, mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres.

En PACA, où Nice et le littoral des Alpes-Maritimes est déjà confiné le week-end, il n'y aura en revanche "pas de mesures supplémentaires", a fait savoir Gabriel Attal.