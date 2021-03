publié le 16/03/2021 à 21:29

Interrogé par BFMTV, mardi 16 mars au soir, le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué que "le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne". "Les données sont réunies", a encore assuré le locataire de Matignon.

Le chef du gouvernement a évoqué "la situation préoccupante" en Île-de-France. Et d’ajouter : "Le fait est qu'aujourd'hui, (...) on voit qu'on est dans une situation critique et très clairement des mesures du type auxquelles on a eu recours dans d'autres parties du territoire sont à l'ordre du jour". D’après Jean Castex, l’hypothèse est sur la table "car il faut être efficace et juste".

Toutefois, la manière dont l’exécutif annoncerait l’éventuellement confinement de la région francilienne n’a "pas encore été décidée", car la décision elle-même n’a pas encore été arrêtée, a poursuivi le Premier ministre.