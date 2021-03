et AFP

Le conflit entre l'Union européenne et AstraZeneca n'est pas encore terminé. Et si chaque jour a son importance dans la campagne vaccinale mondiale, l'Agence européenne des médicaments (EMA) devrait décider ce jeudi 18 mars si des mesures doivent être prises au sujet du vaccin mis en cause, face à des craintes liées à des cas de thromboses.

Au moment où la Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle allait activer une procédure contractuelle pour résoudre le conflit avec AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments continue d'enquêter. Ainsi, l'agence cherche à savoir s'il existe ou non un lien scientifique entre le vaccin AstraZeneca et les cas signalés "d'événements thromboemboliques", autrement dit la formation de caillots sanguins. L'EMA a affirmé qu'il n'y avait jusqu'à présent "aucune indication selon laquelle la vaccination a provoqué ces conditions", après qu'une quinzaine de pays ont suspendu l'utilisation du vaccin par précaution.

Une réunion extraordinaire se tient ce jeudi à l'EMA afin de décider si des mesures sont "nécessaires". La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, a par ailleurs expliqué qu'"un certain nombre d'options" sont possibles, dépendant du résultat de l'évaluation des experts. "Si nous croyons qu'il y a un problème qui ne peut pas être résolu, nous prendrons les mesures nécessaires pour y remédier", a-t-elle ajouté. L'EMA pourrait également émettre un "avertissement supplémentaire" pour l'utilisation du vaccin, a précisé la directrice.

L'UE s'apprête à envoyer une lettre à AstraZeneca

Si l'Agence européenne des médicaments se concentre sur l'aspect purement scientifique du problème, la Commission européenne cherche également une solution pour mettre fin au conflit. "Nous avons l'intention d'envoyer une lettre à AstraZeneca, une lettre qui va nous permettre d'engager un dialogue avec l'entreprise dans le cadre d'un processus de résolution de conflit", a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen à Bruxelles ce jeudi 18 mars. "Cette lettre est en préparation et nous allons bien entendu consulter les États membres afin de pouvoir l'envoyer rapidement à l'entreprise", a ajouté ce dernier.

Cette procédure est prévue dans les contrats de fourniture de vaccins conclus par l'UE.

Chaque partie a la possibilité d'envoyer une lettre à l'autre partie pour l'inviter à participer à une procédure de résolution de conflit qui aura lieu 20 jours plus tard entre les dirigeants exécutifs de la Commission européenne et de la société, a précisé un autre porte-parole.

Le laboratoire AstraZeneca doit livrer 70 millions de doses de vaccin au deuxième trimestre, soit beaucoup moins que les 180 millions promises dans le contrat signé avec l'Union européenne. Au premier trimestre, l'UE devrait avoir reçu au total quelque 30 millions de doses d'AstraZeneca, contre 90 millions initialement prévues par ce groupe pharmaceutique suédo-britannique.