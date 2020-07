Coronavirus : "On fait au mieux" sur les tests, affirme Gabriel Attal sur RTL

et Chloé Richard-Le Bris

publié le 21/07/2020 à 08:38

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a affirmé au micro de RTL, mardi 21 juillet, la France une "capacité de 700.000 tests par semaine". Gabriel Attal affirme que le gouvernement a anticipé sur les demandes de tests, pour autant, les files d'attentes s'allongent devant les laboratoires.

"La difficulté, c'est qu'il y a des territoires où les Français ont beaucoup recours aux tests, ce qui explique les files d'attente, et il y en a d'autres, où les Français ont moins recours aux tests."

L'objectif actuellement est d'"augmenter les capacités de tests et de flux dans les laboratoires où la pression est forte. On fait au mieux pour augmenter les capacités de tests et baisser les délais. Il y a une forme d’embouteillage", a indiqué le porte-parole du gouvernement. Il précise par ailleurs que "toutes les pistes sont en train d’être regardées."