On attend toujours la liste des secrétaires d'État, avec une question qui donc est toujours sans réponse : il y aura-t-il un secrétaire d'État à la cause animale ? L'idée est dans l'air mais rien n'est sur tant que le remaniement du 6 juillet n'aura pas été officiellement complété et achevé.

Ce qui est certain en revanche, c'est que le président remanie bien au-delà du gouvernement. Le nouveau chemin dont il parle, c'est un nouveau casting. Les nouveaux ministres ne sont que la façade de ce changement, il y a une sorte de remaniement invisible avec Emmanuel Macron comme chef de chantier : en 15 jours, il a placé des hommes de confiance venus de sa garde rapprochée dans les cabinets de la justice, de l'Intérieur et même à Matignon.

Cela lui permet de garder un œil partout et de se débarrasser d'éléments qu'il jugeait incompatibles avec sa volonté de faire bouger les choses. Comme avec l'éviction de Marc Guillaume, secrétaire général du gouvernement, poste ultra-stratégique occupé par ce haut fonctionnaire. Il y a aussi du changement à l'Assemblée où les Marcheurs se cherchent un nouveau chef et au parti où l'équipe dirigeante devrait bouger d'ici la rentrée.

Enfin, un nouveau communicant en chef à l'Élysée est attendu en septembre. Si le président chamboule tout en coulisse, c'est pour mieux préparer la suite : ne pas louper sa rentrée avec le plan de relance et garder la présidentielle en ligne de mire. Un proche d'Emmanuel Macron assure que "tout ceux qui enterrent Emmanuel Macron vont très vite déchanter, il a de la ressource, du ressort et il compte bien le montrer ces prochains mois".

