Affaire Darmanin : "Il peut compter sur mon amitié", assure Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin le 5 octobre 2018.

et AFP

publié le 27/07/2020 à 23:47

Nicolas Sarkozy a ouvertement affiché son soutien à Gérald Darmanin. L'ancien président de la République a assuré que le ministre de l'Intérieur, visé par une accusation de viol, "peut compter sur (s)on amitié", plaidant pour le respect de la présomption d'innocence sans laquelle "il n'y a pas de démocratie".

Interiewé sur le plateau du 20 heures de TF1 ce lundi 27 juillet pour évoquer un ouvrage retraçant les débuts de son quinquennat, Nicolas Sarkozy a en effet rappelé que "Gérald est un ami". "J'ai pu compter sur sa fidélité et sa solidité. Je suis quelqu'un de fidèle, il peut compter sur mon amitié", a assuré l'ancien Président.

Selon lui, la présomption d'innoncence est un principe majeur, "spécialement dans un pays comme le nôtre", qui a connu des périodes comme "la Terreur" sous la Révolution. Nicolas Sarkozy a notamment cité une phrase de "Saint-Just, le bien mal nommé" qui disait selon lui : "Prouvez votre vertu ou entrez dans la prison".

À propos du procès pour corruption dans l'affaire dite des "écoutes", lors duquel il doit quant à lui comparaître fin novembre, il s'est par ailleurs dit "serein et combatif".

Dans son livre, publié un an après le précédent qui avait été vendu à plus de 300.000 exemplaires, Nicolas Sarkozy revient sur les deux premières années de son quinquennat, en 2007 et 2008.