publié le 27/07/2020

Ça y est, onze secrétaires d'État ont été officiellement nommés dimanche 26 juillet, et toujours personne pour s'occuper uniquement de la cause animale. Grosse déception pour les associations qui ont récolté 100.000 signatures pour la création d'un ministère dédié.

Emmanuel Macron a finalement renoncé. Un poste de secrétaire d'État au bien-être animal a bien été envisagé, un ministre confie d'ailleurs que de nombreux députés avaient fait acte de candidature, en postant notamment des vidéos de chiens et de chats sur les réseaux sociaux. Mais le sujet était trop polémique...

Tout d'abord, cela aurait été un mauvais signal envoyé aux chasseurs, un électorat qu'Emmanuel Macron tente de séduire depuis le début du quinquennat. Il a notamment divisé le prix du permis de chasse par 2. Le Président est également favorable à la chasse à courre, sans parler de la corrida, de la chasse à la glu ou au blaireau, autant de pratiques qui auraient forcément provoqué des conflits.

Finalement, la question du bien-être animal pour les animaux de compagnie reste une prérogative du ministère de l'Agriculture, comme celle des abattoirs. Le ministère de l'Écologie est en charge des animaux sauvages.

À Matignon, on refuse le terme de "renoncement" et on assure que Barbara Pompili, épaulée de sa nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Abba, aura les coudées franches pour traiter ce sujet. "La ministre est extrêmement sensible à tous ces sujets et elle y veillera de près", explique un conseiller.

