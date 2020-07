Gouvernement : qui est Olivia Grégoire, nommée à l'Économie sociale ?

publié le 27/07/2020 à 02:57

Nommée dimanche 26 juillet secrétaire d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire est une ex-cheffe d'entreprise de 41 ans, jusqu'alors vice-présidente de la commission des Finances de l'Assemblée, et à l'aile droite de LREM.

Née le 30 septembre 1978 à Paris, la macroniste a fait des études d'histoire, puis a été diplômée de Sciences Po - dans la même promotion qu'Emmanuel Macron-, et de l'Essec. Elle a fondé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise à destination des PME et start-ups. La nouvelle secrétaire d'État est engagée de longue date avecla droite libérale et le centre droit, Olivia Grégoire est passée par les cabinets ministériels de Jean-Pierre Raffarin et Xavier Bertrand.

Cette Parisienne pur jus, qualifiée de "pugnace" par ses collègues, a notamment été présidente de la commission spéciale pour la loi Pacte sur les entreprises et les privatisations. Usant parfois d'un langage managérial, l'élue a longtemps travaillé dans la "com", notamment au sein du groupe Havas. Elle se définissait elle-même dans la presse au moment de son élection en 2017 comme un "bulldozer" qui ne "lâche jamais", rappelant avoir connu le chômage.

Elle s'était engagée dans la campagne de Griveaux

Arrivée avec la vague des "marcheurs" élus pour la première fois, elle avait déjoué tous les pronostics en délogeant la droite dans l'un de ses fiefs parisiens les plus imprenables. Elle avait battu dans la 12è circonscription le député LR sortant et maire du XVè arrondissement Philippe Goujon. Porte-parole du groupe LaREM, Olivia Grégoire s'était engagée dans la campagne parisienne des municipales auprès de Benjamin Griveaux, jusqu'à son retrait forcé après la diffusion d'une vidéo intime via les réseaux sociaux.

L'élue, qui a eu les honneurs de la presse people lors de son idylle avec l'ex-Premier ministre Manuel Valls en 2018, liste dans ses centres d'intérêts la natation et le snorkelling, ainsi que la peinture contemporaine.