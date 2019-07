publié le 30/07/2019 à 17:13

Le premier ministre s'est exprimé, ce mardi 30 juillet, à propos de le décès de Steve Maia Carniço, dont le corps a été repêché et identifier hier, lundi 29 juillet 2019, dans la Loire. Si Édouard Philippe affirme que, selon l'IGPN, "il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition", il souligne aussi un manque de clarté quant à la présence de "soundsystem" près d'un endroit de la Loire dépourvu de garde-corps.



L'Inspection générale de l'administration doit être saisie "pour aller plus loin et comprendre les conditions de l’organisation de l’événement par les pouvoirs publics, mairie et préfecture, ainsi que les organisateurs privés".

Outre l'annonce des mesures mises en place pour résoudre l'affaire, Édouard Philippe a aussi tenu a apporter son soutien à la famille de la victime. "Le décès de Steve Maia Caniço est un drame qui nous touche tous. Je voudrais exprimer mon émotion, celle du gouvernement et adresser à ses parents mes plus sincères condoléances", a-t-il déclaré, avant d'affirmer vouloir rencontrer ces derniers en compagnie du ministre de l'Intérieur. Une prise de position plus empathique à l'égard des proches de la victime, alors que le gouvernement était resté jusque ici plutôt mesuré.



Présent lors de la conférence de presse, Christophe Castaner a lui aussi adressé ses condoléances à la famille de Steve via Twitter.

La mort d’un jeune homme est, toujours, un drame.

Mes premières pensées vont à la famille, aux proches et aux amis de Steve Maia Caniço dont je sais la détresse et la douleur.

Nous leur devons la transparence.

Toute la vérité doit être faite, sous le contrôle de la Justice. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 30, 2019