31/07/2019

Europe-Écologie Les Verts solidaire face aux violences ? La porte-parole du parti, Sandra Regol, s'est s'indignée sur RTL, ce mercredi 31 juillet, après les agressions à répétition contre des permanences d'élus. Un énième local LaREM avait été pris pour cible, à Fox en Ariège, en début de semaine. Des inscriptions injurieuses et anarchistes avaient été taguées sur le local.

"Evidemment que ce ne sont pas des pratiques que l'on accepte, que l'on valide, donc oui très choquée", déplore la porte-parole d'EELV. "Cette montée des violences (...) a une certaine construction politique : quand il n'y a plus de corps intermédiaires, il n'y a plus de lien entre les colères sociales et le gouvernement", poursuit-elle.

"Cela ne justifie en rien ces violences mais, un moment donné, c'est au politique de reconstruire ce qu'il a détruit", conclut-elle.