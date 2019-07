publié le 30/07/2019 à 10:17

Un système "contre-productif". Ce sont les mots de Guillaume Larrivé, député de l'Yonne et candidat à la présidence de son parti, ce mardi 30 juillet, au sujet de la primaire ouverte des Républicains. S'il est élu président, ce dernier souhaite laisser les militants choisir leur candidat pour la présidentielle de 2022, modifiant ainsi le système actuel qui permet à tous les citoyens de voter.

"On a un sujet d'organisation majeur : c'est la question du choix de notre candidat à la présidentielle", a expliqué le député sur RTL, "Je propose aux militants républicains (...) de convoquer un nouveau congrès pour modifier les statuts et que ce soit eux qui choisissent le candidat à la présidentielle".

"Je ne veux pas que l'on reproduise les erreurs du passé", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas envie que l'on se prenne éternellement les mauvaises solutions d'hier. Il est temps de changer les équipes qui perdent et c’est pour ça que je m'engage, pour apporter des solutions nouvelles, et sur le fond, et dans l’organisation", a-t-il conclu.