publié le 30/06/2019

"Il est urgent d'affronter la réalité climatique, écologique plutôt que de toujours lui tourner le dos". Dans un entretien auprès de nos confrères de Ouest France publié ce dimanche 30 juin, Nicolas Hulot lance un appel à la mobilisation.

L'ancien ministre entend mobiliser au-delà des clivages : "Nous devons absolument nous rassembler, au-delà de toutes nos barrières politiques, religieuses pour changer nos modes de vie."

L'ex-présentateur passé par le gouvernement d'Édouard Philippe va même plus loin et emploie un vocabulaire guerrier pour décrire la situation actuelle d'urgence climatique. "En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel. Et nous sommes en guerre !", estime-t-il.

"Ce modèle économique est obsolète. On est au bord de l'abîme", poursuit l'ancien ministre. "Quand Notre-Dame brûle, les flammes sont visibles, que l'on soit croyant ou pas, on est tous prêt à prendre un seau pour aller aider les pompiers. La planète se consume, mais on continue à cultiver nos différences, à s'appuyer sur des idéologies creuses". "Il faut arrêter de dire aux gens qu'on a une grippe alors qu'il s'agit bien d'une tumeur", insiste-t-il.