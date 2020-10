publié le 21/10/2020 à 10:00

Une broche portée par Bill Gates ou Emmanuel Macron est-elle le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial ? Plongeons-nous dans les méandres d’un complot auquel personne n’avait fait attention jusqu’à présent. Désormais, ils ne se cachent plus. "Ils" ce sont les dirigeants des plus grandes nations. "Ils" ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. "Ils" ce sont notamment le directeur de l’OMS, Bill Gates et même Emmanuel Macron qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous.

Comment on le sait ? Parce qu’ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui seraient signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis début octobre sur Facebook où le président de l’OMS, Bill Gates et le président français apparaissent en photo, dans un même montage, avec une flèche rouge indiquant un insigne multicolore sur leur veste. Le post se termine par : "Je pense que vous avez compris quelles sont leurs objectifs !" Alors pas vraiment…

Ce message en a entraîné de nombreux d’autres attestant d’un nouvel ordre mondial, d’une entente sur les décisions de chaque humain de la planète par une même association de grands de ce monde… C’est bien sur totalement faux car ce badge n’indique en rien une adhésion à une association gouvernementale mais à un programme de l’ONU.

Un badge qui représente une initiative de l'ONU

Ces photos sont vraies et les personnes citées comme Emmanuel Macron et Bill Gates ont bien porté ce petit badge composé de 17 couleurs lors de différents évènements organisés par l’ONU. À quoi font référence ces broches et ces couleurs ? Aux objectifs de développements durable définis par les Nations Unies depuis 2015 et imaginés lors d’un sommet sur le sujet à Rio en 2012.

Parmi les 17 objectifs adoptés lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2015 et entrés en vigueur au 1er janvier 2016, on retrouve l'égalité entre les sexes, la fin de la pauvreté ou encore l'éradication de la faim à travers le monde. Les dirigeants invités lors de ces réunions internationales sont invités à porter ce badge pour monter leur implication. Donc non ce badge n’est pas le signe d’une entente mondiale entre dirigeants mais tout simplement un signe de ralliement à une initiative de l’ONU.

Pour bien comprendre, il faut relier cette affaire de badge à la Covid-19. Depuis le début Bill Gates est visé par des complotistes comme l’homme qui organise la pandémie pour vendre des vaccins ensuite car très impliqué dans la vaccination pour tous. Même chose pour le dirigeant de l’OMS qui serait aux ordres de Bill Gates, c’est un circuit clos. Pour Emmanuel Macron, on ne sait pas trop… Peut-être que cette intox vient de France ou d’un pays francophone donc on le vise.

Cette histoire de nouvel ordre mondial, on l’évoque depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle reprend des couleurs à chaque traumatisme vécu par l’humanité, comme la pandémie de coronavirus.