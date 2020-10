publié le 16/10/2020 à 10:02

Mercredi soir, après l’interview du chef de l’État annonçant un couvre-feu pour huit métropoles françaises. À 21h14 sur Facebook et Twitter, Nicolas Dupont-Aignan publie en simultané un message. Une photo en noir et blanc de deux clowns sur une plage face à la mer et cette phrase : "En dehors du travail, tout sera interdit… Marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser…", une phrase signée George Orwell dans son livre 1984. Un ouvrage publié en 1949 et décrivant une Grande Bretagne où s’est instauré un régime autoritaire. Plus de liberté d’expressions et tous surveillés par Big Brother. Le livre de George Orwell est devenu culte et souvent mis en avant pour évoquer les dérives autoritaires d’un gouvernement..

Et là après l’annonce du couvre-feu, on se dit que le président du mouvement Debout la France à trouvé pile la phrase qui fallait au bon moment, c’est ce qui s’appelle connaître ses classiques sur le bout du tweet. "En dehors du travail, tout sera interdit… Marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser" , le problème c’est que cette phrase n’est pas de George Orwell et qu’elle n’est pas issue de 1984, Nicolas Dupont-Aignan s’est un peu emballé.

Une fausse citation virale sur les réseaux sociaux

Difficile à savoir mais elle traîne sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, d’ailleurs Nicolas Dupont-Aignan n’est pas le seul à avoir repris cette phrase sur son compte. Olivier Besancenot du NPA l’a également partagée pour montrer son opposition au couvre-feu. L’AFP Factuel a posé la question à Philippe Jaworski, professeur émérite de littérature américaine à l’université Paris-Diderot et spécialiste de l’œuvre d’Orwell. Il ne trouve nulle trace de cette citation dans 1984 ni dans aucun autre ouvrage de l’auteur britannique. Cette fausse citation est déjà apparue sur des comptes Facebook de "gilets jaunes" pour s’opposer aux directives du ministère de l’Intérieur.

Une phrase également très répandue sur les réseaux sociaux anglophones. George Orwell et son livre 1984 sont très souvent repris et détourné car la thématique de ce livre s’est inscrite dans la culture populaire comme la dénonciation de ce que pourrait être un état totalitaire. Ironie de l’histoire, ceux qui le cite le plus sont la plupart du temps nationaliste, souverainiste ou extrémiste, tout ce que n’était pas Orwell, homme de gauche, à la fois anti communiste et anti libéral.

Le candidat avait déjà détourné une citation

D’ailleurs nombreux ont été les internautes à le remarquer et à s’en moquer. Dupont-Aignan comme Olivier Besnacenot ont retiré leur tweet mais le député de l’Essonne est un récidiviste. En 2019, une phrase sois disant attribuée à Gandhi est très appréciée des politiques. José Bové, ou Nicolas Dupont Aignan n’hésitent jamais à la prononcer car elle décrit le sort de ceux qui ont raison avant tout le monde : "D'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent et enfin, vous gagnez" . En 2016, le Huffington Post et le Christian Science Monitor avaient montré que son auteur était plus vraisemblablement Nicholas Klein, syndicaliste américain en 1918. Mais on peut aussi évoquer Robbie Williams, dont le tube Tripping débute avec les mêmes mots. L’influence de Robbie Williams sur la politique française n’est pas encore quantifiable.