publié le 15/09/2020 à 08:10

Invité de RTL ce mardi 15 septembre, à l'occasion de la sortie de son rapport annuel sur l'état du monde, le fondateur de Microsoft Bill Gates participe activement à la lutte contre le coronavirus avec sa fondation. "La France, comme la plupart des pays, a fait mieux que les États-Unis" en la matière, a-t-il estimé.

"Les États-Unis pourraient encore améliorer leur action, par exemple, en rendant les tests de dépistage plus disponibles, etc., a détaillé Bill Gates. C'est bien beau de développer un vaccin, mais ce n'était pas un processus politique, c'était une démarche de santé publique qui venait du Congrès américain. Il y a encore pas mal de travail à faire pour bloquer l'épidémie aux États-Unis."

Alors que l'élection présidentielle approche, Bill Gates a refusé de prendre position pour l'un ou l'autre candidat. "Les gens se disent qu'en ce moment on se retrouve dans une situation extrêmement difficile, a-t-il expliqué. Les électeurs devront faire leur choix."

"J'aurais plutôt un parti-pris pour l'expertise, la générosité, l'humanisme..., a-t-il précisé. On pourrait supposer que mes choix sont prédéterminés. Mais en fait, ma fondation a travaillé aussi bien avec l'administration républicaine que démocrate, et on ne va pas mettre en avant nos préférences personnelles. Il y a des présidents républicains très bons sur ces dossiers. Le Président Bush est le premier qui a fait preuve d'une énorme générosité contre le VIH."