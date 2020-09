Coronavirus : Bill Gates espère l'arrivée de "plusieurs vaccins" début 2021

publié le 15/09/2020 à 08:00

"Tout le monde se dépêche de manière désespérée pour mettre en place des vaccins, des traitements, mais on aurait pu être beaucoup mieux préparé". Le jugement porté par Bill Gates, fondateur de Microsoft, est sévère. Toutefois, il est optimiste. "Au début de l'année prochaine, il y aura plusieurs vaccins qui auront une incidence dans certains pays", a estimé Bill Gates sur RTL ce mardi 15 septembre.

Bill Gates a ainsi prédit qu'au "cours de l'année 2021", "on pourra contenir la pandémie, et, dans les pays riches en tout cas, on pourra complètement la surmonter." "Il y a un certain nombre de solutions, et notamment des traitements, je pense aux anticorps monoclonaux, qui risquent d'intervenir rapidement et qui vont faire la différence."

"Il existe déjà un certain nombre de vaccins en cours de réalisation, et il est probable qu'un certain nombre d'entre eux se révéleront efficaces, a encore rappelé l'ancien PDG de Microsoft. C'est assez inhabituel d'avoir les cinq grands laboratoires pharmaceutiques qui travaillent en même temps sur un vaccin."

"Lorsqu'on a un vaccin efficace, en principe, la pandémie devrait pouvoir être complètement résorbée, a expliqué Bill Gates. Cela prendra plus de temps dans les pays en développement, parce qu'il y a plus de monde. Mais ce dont il faut s'assurer, c'est que le vaccin soit traité comme un bien public mondial pour qu'il ne soit pas réservé aux pays riches."

Bill Gates a affirmé travailler avec "les usines" pour pouvoir assurer une production "à l'échelle mondiale" des futurs vaccins. "Les États-Unis n'ont pas encore réservé de sommes pour le vaccin mais le Congrès américain est toujours très généreux sur ces questions", a-t-il expliqué, rappelant aussi que "le président Macron a dit que la France continuerait de faire preuve de générosité, comme d'autres chefs d'État."