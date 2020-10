Coronavirus : non, trois enfants ne sont pas morts à cause du masque en Allemagne

publié le 19/10/2020 à 09:39

Voilà une information particulièrement virale que l’on retrouve sur les réseaux sociaux allemands, suisses et français. Une vidéo partagée de nombreuses fois où l’on voit un ORL allemand, le docteur Bodo Schiffmann, assurant que "trois enfants sont morts à cause du masque en Allemagne en une semaine".

Aussitôt repris par des internautes, des messages d’alertes pullulent sur Facebook et Twitter avec un hashtag "#LaissezRespirerNosEnfants". Selon ces messages, le Co2 rejeté à chaque respiration aurait provoqué le décès d’enfants car cela empêcherait de respirer.

Pour preuve, un expert autrichien assermenté, nous précise-t-on, explique que le masque est très mauvais pour la santé. Qui est cet expert autrichien ? Nul ne le sait mais comme il est assermenté comme cet ORL allemand, c’est forcément vrai. Or, c’est totalement faux.

Le masque laisse passer l’oxygène

Depuis la généralisation du masque pour se protéger de la propagation du virus, cette théorie du masque étouffant est très répandue. Pourtant l’OMS comme la plupart des chercheurs l’ont prouvé : le masque n’est pas un circuit clos, il laisse passer l’oxygène. Il peut aussi y avoir une sensation d’inconfort qui provoque une impression d’étouffer, mais c’est psychologique, a expliqué à l’AFP, un médecin épidémiologiste et professeur de santé publique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Mais là avec cette rumeur d’enfants décédés, on passe à un autre niveau, presque malaisant.

L'origine de la rumeur

Comme toujours avec les fake news, ça part d’un fait réel. Le 7 septembre une fille de 13 ans s’effondre dans un bus en Allemagne, près de la frontière française. Elle porte un masque au moment des faits mais rien dans les causes de son décès, n’indique un quelconque rapport.

Même chose le 22 septembre et le 28 septembre avec un décès d’un jeune garçon et d’une jeune fille masque sur le nez. La police et les pompes funèbres expliquent que cela n’a rien à voir avec le fait qu’ils aient été masqués, rien à faire la rumeur est lancé comme un incendie.

Problème, cette rumeur est soutenue par des personnes aux titres institutionnels. Ce docteur ORL, qui est l’une des idoles des anti-masque outre-Rhin ainsi que d’une député allemande appartenant à l’AFD, parti d’extrême droite. Sur Facebook, elle a écrit un message au lendemain du décès de l’adolescente de 13 ans dans lequel elle s’interroge s'il ne s’agit pas de la "première mort par masque" et a exhorté d'"arrêter cette folie". C’est ce qu’on appel une instrumentalisation, non les enfants ne meurent pas du fait de porter des masques.

L'Allemagne, lieu des manifestations anti-masques

Il est intéressant de voir que cette fake news prend racine en Allemagne, là où les manifestations anti masques rameutent le plus d’anti mesures sanitaires. Ensuite, les anti-masques sont très actifs sur les réseaux sociaux persuadés, qu’à l’avenir on retiendra leur nom comme des résistants face à ce qu’ils appellent la dictature sanitaire. Aucun fait n’atteste leurs dires, ils sont, pour convaincre, obligés de détourner des informations quitte à s’inscrire pour la cérémonie de la fake news d’or. Quand l’épidémie sera passée, il y aura beaucoup de prétendants à ce titre.