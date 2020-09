Bill Gates et les "Fake news" sur le coronavirus : "Ça fait peur", dit-il sur RTL

publié le 15/09/2020 à 07:50

Le fondateur de Microsoft Bille Gates, son épouse et leur fondation, la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, sont très engagés dans la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde et l'amélioration de l'accès aux soins. Ils participent donc à la recherche de traitements et de vaccins contre le coronavirus. Cela leur vaut d'être accusés d'avoir eux-mêmes créé la maladie. "Cela fait peur qu'une rumeur puisse déformer ainsi la vérité", a réagi Bill Gates.

Invité de RTL ce mardi 15 septembre, à l'occasion de la sortie de son rapport annuel sur l'état du monde, l'ex-PDG de Microsoft a rappelé qu'il travaillait "avec des partenaires des laboratoires pharmaceutiques pour sauver des vies."

"Ce qui serait embêtant, c'est que de telles rumeurs empêchent les gens de porter des masques, appliquer les gestes barrière, etc. ou qu'ils se méfient de tous les vaccins à cause de ces théories complotistes", s'est inquiété Bill Gates.

Il rappelle que, dans les pays riches, on ne doit jamais oublier que des maladies pour lesquelles il existe un vaccin, comme la rougeole, pourraient revenir de manière dramatique. "Il faut que les gens se fassent vacciner", a martelé le PDG de Microsoft.