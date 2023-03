Edouard Philippe : qui est ce ministre qu'il déteste ?

LE CHOIX DE FLAVIE - Olivier Beaumont :''Edouard Philippe et Bruno Le Maire se détestent''

Edouard Philippe était le Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020. Depuis bientôt trois ans, il est le maire du Havre. Mais quelles sont ses relations avec ces collègues ? Olivier Beaumont est grand reporter politique au Parisien et c'est au micro de Flavie Flament dans Jour-J qu'il nous dresse le portrait de la personnalité politique préférée des Français.

L'ancien Premier ministre est connu pour être un homme discret autant sur sa vie privée que sur ses relations avec les autres politiciens. Olivier Beaumont nous révèle que "Bruno Le Maire et Edouard Philippe se détestent en coulisses". Le grand reporter politique précise qu'ils n'ont pas "les mêmes ambitions" pour la France et nous rappelle que "Bruno Le Maire a déjà échoué à l'élection présidentielle" avec sa défaite à la primaire de la droite en 2017.

Le maire du Havre et le ministre de l'Économie et des Finances, seraient tous les deux candidats pour la présidentielle 2027. Edouard Philippe nous l'a fait comprendre le 9 octobre 2021 lorsqu'il a fondé son parti politique Horizons. Quant à Bruno Le Maire, en août dernier, il a exprimé son souhait d'une "grande nation économique" dès 2027.

La succession du macronisme sera très violente Olivier Beaumont

Olivier Beaumont revient sur la succession d'Emmanuel Macron. Le président ne pourra pas se représenter puisqu'il a été élu deux fois (2017 et 2022). Le journaliste politique suppose que "la succession du macronisme sera très violente". Il nous rappelle que 2024 sera marqué par les élections européennes et les Jeux Olympiques de Paris. Pour l'invité de Flavie Flament, ces deux évènements majeurs amèneraient "une phase de précampagne présidentielle et de cette guerre de succession".

Le grand reporter du Parisien nous rappelle qu'Edouard Philippe et Bruno Le Maire représentent le centre droit de la politique du président actuel. "D'autres figures peuvent aussi émerger" pour porter le centre gauche de la macronie "qui n'est pas occupé", précise-t-il par la suite. "Elisabeth Borne, aujourd'hui qui est à Matignon, pourrait peut-être se voir une autre destinée plus tard". "Maintenant l'objectif d'Edouard Philippe est de tenir, de rester populaire" confie Olivier Beaumont dans Jour-J.

Une histoire "quasi personnelle" entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon

Olivier Beaumont nous apprend qu'Edouard Philippe a "des amitiés de droite comme de gauche". Michel Rocard l'a fait entrer dans le Parti Socialiste dans sa jeunesse. Il a également un attachement particulier avec Jean-Luc Mélenchon. L'invité de RTL précise même qu'il s'agit d'une "histoire quasi particulière entre les deux". Il nous append que pendant ses études à l'ENA, Edouard Philippe avait été reçu dans l'ancien bureau de sénateur de Jean-Luc Mélenchon, pour "faire ses révisions".

"Jean-Luc Mélenchon dit de lui [Edouard Philippe] qu'il incarne cette droite élégante. Et en retour, Edouard Philippe salue régulièrement ses talents d'orateur. [...] Ils ont toujours été en respect les uns des autres" nous révèle le grand reporter politique.



