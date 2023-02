MMA : en quoi consiste ce sport récemment légalisé en France ?

Xavier Foupa Pokam, alias "Professor X", est un ancien combattant de MMA (Mixed Martial Arts - les arts martiaux mixtes). Aujourd'hui, il est consultant sportif pour la chaîne de L'Équipe et Canal+. Et c'est dans Jour-J qu'il nous explique ce sport des gladiateurs des temps modernes !

Un combat de MMA se déroule dans une cage octogonale. "L'idée, c'est de délimiter une aire de combat", précise le consultant sportif. Cette cage présente "beaucoup d'avantages, notamment celui de maintenir les combattants même quand ils sont corps à corps en train de lutter ".

Xavier Foupa Pokam nous explique le deuxième avantage de cet octogone qui est "d'utiliser cette aire de combat à leur profit, par exemple je suis coincé contre la cage, je peux utiliser mes pieds pour me relever et me sortir de fâcheuse posture, ou à l'inverse je peux m'en servir pour emmener mon adversaire et le projeter plus facilement contre le grillage".

Un ensemble de sports de combats

Xavier Foupa Pokam définit le MMA comme "un sport de combat hybride" puisque les deux adversaires s'affrontent "à la fois en utilisant des techniques de boxe debout, des coups-de-poings, de pieds et de coudes". L'ancien combattant nous précise que l'on peut également utiliser des "techniques de corps-à-corps" comme en lutte ou en judo. Les attaques à terre sont permises tel que le jiu-jitsu brésilien en bloquant son adversaires avec des clés de bras ou de jambes. "La grande spécificité du MMA, par rapport à d'autres sports, c'est qu'on peut frapper un adversaire qui se trouve au sol." confie l'invité de Flavie Flament sur RTL.

Initialement, ce sport vient du Brésil. Le consultant sportif nous apprend qu'il s'appelait en premier temps "vale tudo" ("tout est permis" en portugais). Ce nom original indiquait que tous les coups étaient autorisés, "pour que les combattants puissent s'exprimer de la façon la plus libre possible". En novembre 1993, l'Ultimate Fighting Championship (UFC) s'est créé et a permis de laisser les adversaires se battre "sans limite de temps, sans catégorie de poids, avec le moins d'interdiction possible", nous explique Xavier Foupa Pokam.

Aujourd'hui, tous les coups ne sont plus permis

Le MMA d'aujourd'hui encadre les sportifs avec des règles précises. Les coups interdits sont rappelés avant chaque début de combat pendant le "roald meeting" (la réunion des arbitres). Xavier Foupa Pokam nous liste ces interdictions : "attaquer aux yeux, frapper au bas ventre, frapper la colonne vertébrale et la nuque, d'insérer les doigts dans quelques orifices, de mettre un doigt dans bouche et de tirer, de mordre".

Un combat professionnel de MMA dure trois rounds de cinq minutes. Les championnats peuvent s'étendre sur cinq rounds. Pour gagner il y a trois façons nous explique l'ancien combattant dans Jour-J. Une victoire peut être obtenue par KO qui se fait lorsqu'un "adversaire prend un ou plusieurs coups, tombe inconscient". Foupa Pokam nous précise qu'il y a également le KO technique qui a lieu quand "l'arbitre juge l'adversaire plus assez lucide ou en mesure de poursuivre le combat, et s'interpose".

Pour gagner, le combattant peut avoir recours à la soumission qui est une "technique d'étranglement" selon les mots du consultant sportif de L'Équipe. Elle s'applique par une clé articulaire. L'adversaire fait un signe codé à l'arbitre, en tapant sur le sol, pour stopper l'attaque. Et la dernière façon d'être désigné vainqueur est à la fin du combat pendant la délibération des arbitres.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info