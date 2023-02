Indemnité carburant : quels sont les critères et comment la demander ?

Le gouvernement prolonge l'indemnité carburant de 100 euros, a annoncé Bruno Le Maire sur RTL lundi 13 février. Cette aide ne s'arrêtera pas fin février, comme c'était initialement prévu.

"Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à l'indemnité qui ne sont pas allés la chercher. Donc, nous allons prolonger cette indemnité. Elle devait s'arrêter fin février. Nous la prolongeront jusqu'à fin mars, de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher", a annoncé Bruno Le Maire. Il y a deux critères pour pouvoir la toucher : utiliser sa voiture pour aller travailler et ne pas gagner plus qu'un certain montant.

Ce montant dépend du nombre de personnes dans le foyer : 1.300 euros net maximum pour une personne seule, 3.300 euros dans le même cas mais avec deux enfants à charge ou encore 5.250 euros nets pour un couple avec trois enfants. Si vous êtes concerné, direction votre centre des impôts ou le site impôts.gouv.fr. Le dossier est très simple à remplir. Il suffit de connaître son numéro fiscal et d'avoir sa carte grise sous la main. Les 100 euros sont ensuite versés par virement bancaire dans les 4 à 6 semaines qui suivent.

