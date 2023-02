Réforme des retraites : Mélenchon, pas pressé de voter l'article 7, se met à contre-courant de la Nupes

Une fois n'est pas coutume, Jean-Luc Mélenchon est en désaccord avec la stratégie adoptée par l'alliance de gauche. L'objet du désaccord : l'article 7 doit-il être débattu au sein de l'hémicycle ? Si la majorité, autant que la Nupes et le RN reconnaissent l'utilité d'avoir un débat sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, le leader de la France insoumise pense autrement.

Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la décision des députés communistes de retirer l'intégralité de leurs amendements, soit 350. Une décision jugée "incompréhensible", par l'ancien député LFI des Bouches-du-Rhône. "Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ?", a-t-il écrit. Des interrogations qui laissent pointer un léger agacement.

Jean-Luc Mélenchon ne fustige pas seulement les élus communistes, mais l'ensemble de la Nupes. L'alliance de gauche a acté le retrait de 90% de ses amendements.



Quelques heures plus tôt, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, assumait, auprès de RTL, de tout faire pour arriver à l'article 7 et pointait la responsabilité du gouvernement. "Le débat se termine demain à minuit sur la seule volonté du gouvernement. Il cherche à accréditer l'idée qu'il y aurait des obstructeurs et aurait lui une forme de vertu démocratique. La réalité est exactement inverse", défendait-il.



Le tweet de Jean-Luc Mélenchon a ouvert une nouvelle brèche dans la défense de la Nupes. La patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé, l'accuse de ne pas vouloir voter l'article.



Selon un proche de Marine Le Pen, l'ancien candidat à la présidentielle souhaite ralentir les débats et le vote de l'article 7. "Jean-Luc Mélenchon pense que si cet article est voté, cela va démobiliser la rue", explique-t-il.

