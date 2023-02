Fukushima : "L'un des endroits les plus effrayants que j'ai vus", révèle François-Xavier Ménage

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,1 dévaste la ville de Fukushima au Japon. Le sol tremble pendant plus de deux minutes. Moins d'une heure après, un tsunami avale plus de 600 kilomètres de la côte japonaise. Ces deux catastrophes naturelles, qui se sont enchaînées à une vitesse phénoménale, ont fait plus de 22.000 victimes (morts et disparus). Le jour même, le grand reporter François-Xavier Ménage se rend au Japon. C'est dans Jour-J, qu'il nous décrit ce qu'il a vu.

Au moment du séisme, le journaliste était en France. Lorsqu'il a entendu le drame de Fukushima aux informations, il est allé directement prendre un avion direction Tokyo. Une fois arrivé, il essaye de se rendre à Fukushima, mais des énormes embouteillages ont pris le contrôle des routes. Les habitants tentent de fuir le plus vite possible. François-Xavier Ménage et son équipe sont témoins des premiers dégâts.



"Moi j'ai connu non pas le séisme, mais des répliques. Certaines étaient violentes et duraient 1 minute 30. Vous aviez le sentiment, parfois, d'être sur des trampolines, à d'autres moments vous aviez l'impression d'être sur des tapis qu'on tirait de manière insistante et rapide. Les immeubles qui avaient résisté avant, ne résistaient plus."

Les horloges qui s'arrêtent à l'instant précis où la terre a tremblé François Xavier Ménage

François-Xavier Ménage a réussi à entrer dans la "zone rouge de Fukushima". A son arrivée, il ne "restait presque plus rien", tout s'était déjà écroulé. Il y a vu "les horloges qui s'arrêtent à l'instant précis où la terre a tremblé" et des maisons abandonnées. "On est face à quelque chose de surnaturel", précise-t-il, encore ému.

Comme l'explique le reporter au micro de Flavie Flament, le Japon est une terre habituée aux séismes, qui connaît des secousses "presque tous les jours". L'invité de RTL précise qu'il s'agit du "pays qui est le plus armé pour répondre à ces séismes". Plusieurs résidences sont construites "sous une forme pendulaire". "C'est-à-dire que les immeubles dansent [...] et ils ne tombent pas. Mais là, la secousse était telle, et l'épicentre qui se trouvait en mer a tellement secoué la terre, que peu de choses résistaient".

"Cette scène me hantera un long moment : j'étais avec une traductrice, et à un moment, elle a regardé son téléphone et elle a fait ''oh non, pas encore'' ... Une petite alarme a retenti sur son téléphone, et dix secondes après, la terre tremblait à nouveau.". François-Xavier Ménage nous confie : "La zone rouge de Fukushima, qui subsiste encore aujourd'hui, c'est probablement l'un des endroits le plus effrayants que j'ai vus".

Tokyo a faillit être vidée de sa population

En plus de ces deux catastrophes naturelles, la centrale nucléaire de Daiichi est impactée par la vague du tsunami. Entre le 12 et le 15 mars 2011, les trois réacteurs de la centrale explosent. Les eaux, le lait, et les légumes de Fukushima sont contaminés par les radiations. François-Xavier Ménage nous apprend que le gouvernement japonais "s'est posé la question de savoir s'il fallait vider Tokyo de sa population". Finalement, les 35.000 habitants de la ville ont pu rester chez eux.

Pour nous éclairer sur les radiations de la centrale nucléaire, le journaliste nous apprend qu' "à Fukushima, c'est l'équivalent de 10% des substances toxiques de Tchernobyl qui ont été rejetées". Des hélicoptères sont envoyés pour rafraîchir les réacteurs, en jetant de l'eau, pour éviter de nouvelles explosions. Mais la toxicité est tellement élevée que c'est "un danger mortel pour ceux qui conduisent ces hélicoptères" nous précise François-Xavier Ménage sur RTL.

