Édouard Philippe évoque son alopécie : quelle est cette maladie méconnue ?

Soutien du gouvernement, Édouard Philippe est apparu à la télévision jeudi 2 février pour dire tout le bien qu'il pensait de la réforme des retraites. Mais peut-être davantage que ses propos, c'est l'apparence physique de l'ancien Premier ministre qui a marqué les téléspectateurs. Sujet sur lequel il est lui-même revenu.

"Voilà ce qui m'arrive. J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, ça m’étonnerait. Je suis atteint de ce que l’on appelle l’alopécie", a-t-il expliqué sur BFMTV.

Cette maladie dont parle Edouard Philippe et qui lui fait perdre ses sourcils, c'est l'alopécie. L'alopécie est un terme très général qui désigne globalement une chute prématurée des cheveux et dans certains cas des poils. Elle peut avoir tout un tas de causes et de manifestations différentes.

Dans le cas d'Édouard Philippe, on voit bien qu'il perd non seulement des cheveux, mais aussi ces sourcils et sa moustache. Là, on va parler plus précisément de pelade, ce qui est une forme particulière d'alopécie.

On peut d'ailleurs y voir un lien avec la décoloration de sa barbe, qui avait déjà fait beaucoup parler quand il était à Matignon. Cette décoloration s'appelle un vitiligo et tout comme la pelade c'est une maladie auto-immune. Concrètement, c'est son système immunitaire qui s'attaque à ses poils. Ça peut être causé par le stress, la pression, mais ça n'est pas toujours le cas.

Il faut savoir que ça n'est pas forcément irréversible, en théorie, les poils peuvent repousser. En revanche, Édouard Philippe l'a dit et des dermatologues l'ont confirmé à RTL, l'alopécie ne présente aucun caractère de gravité au-delà des conséquences sur l'apparence.

