Les infos de 18h - Pourquoi la réforme de l'ENA passe mal chez les diplomates

En cette période de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les diplomates français œuvrent chaque jour dans le dossier ukrainien. Mais sur le plan national, une réforme les inquiète tout particulièrement, celle de l'ENA, qui prévoit dès janvier prochain la suppression du corps diplomatique. Après la mise en application de ce décret publié ce lundi au journal officiel, les hauts-fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades ne viendront donc plus forcément du Quai d'Orsay.

Désormais, les diplomates seront donc dans le même corps de métier que les préfets, les sous-préfets ou les inspecteurs généraux des finances. Or, le métier de diplomates s'avère particulièrement technique et compliqué quand il faut négocier pour évacuer les Français de Chine en pleine épidémie de Covid-19 ou encore évacuer les Français d'Afghanistan à l'arrivée des talibans. C'est un métier à part entière. Ce sont désormais près de 800 hauts-fonctionnaires qui craignent pour leur poste et d'être remplacés par une personne pistonnée et qui, n'ayant pas les compétences pour travailler au Quai d'Orsay, serait envoyée à l'autre bout du monde.

C'est d'ailleurs, ce que l'on voit régulièrement aux États-Unis, où un soutien financier du président fraîchement élu peut obtenir un poste dans une belle ambassade. Pour le gouvernement français, cette réforme devrait répondre au besoin de souplesse et permettre de fluidifier les carrières. Aujourd'hui, près de 20% de l'encadrement du ministère des Affaires Étrangères n'est pas issu du corps diplomatique.

