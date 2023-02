Milice Wagner : qui sont ces mercenaires qui sèment la terreur en Ukraine et ailleurs ?

Le groupe Wagner est fondé en 2014. Le premier objectif de cette milice est d'installer des zones pro-Kremlin dans plusieurs pays, notamment en Centrafrique. La première intervention des soldats Wagner se déroule en février 2014 en Crimée, pendant l'annexion de la péninsule ukrainienne par la Russie. Depuis, le groupe paramilitaire a exécuté des missions en Syrie (2015) ; en Centrafrique (2018) ; en Libye (2018) ; au Mali (2021) ; et en Ukraine (2022).

Paul Gogo est journaliste en Russie, et c'est dans Jour J qu'il nous explique que Wagner est "une entreprise" mise en place par un ancien prisonnier russe, Evgueni Prigojine. Cet homme a été pendant des années le cuisinier du Kremlin, ce qui lui a permis de se rapprocher de Vladimir Poutine et de l'armée russe. Il a notamment composé sa milice avec des hommes sortant de prison. Paul Gogo nous précise que ces anciens détenus recrutés sont "des meurtriers, des gens très dangereux que l'on va amnistier en échange de 6 mois de service au sein de Wagner".

Evgueni Prigojine a été condamné à 12 ans de prison en 1981 pour plusieurs vols avec violences et des cambriolages. Il connaît donc les conditions d'emprisonnements en Russie, et sait comment persuader les criminels enfermés à s'engager dans son groupe paramilitaire.

On fait passer ces prisonniers pour des patriotes Paul Gogo

"Il y a vraiment cette volonté de parler à ces prisonniers, de leur faire comprendre qu'il est des leurs, qu'il les comprend. Et puis eux comprennent à qui ils ont à faire, ils savent que c'est un bandit aussi [...] Il y a une sorte de contrat clair : 'vous venez risquer votre vie pour la patrie'. Ils sont flattés. On fait passer ces prisonniers pour des patriotes", explique le journaliste au micro de RTL.



Le mercenariat est illégal en Russie. "Normalement, on ne peut pas avoir ce genre de société", précise Paul Gogo. Vladimir Poutine nie donc depuis toujours l'existence de cette milice en jouant sur l'illégalité de ce groupe. "Je pense que si le Kremlin admettait ouvertement que ça existe et qu'il travaille avec eux, Wagner perdrait un peu de sa valeur, parce que la valeur d'une armée pareille est de faire en quelque sorte ce que l'armée officielle ne peut pas faire".

La Syrie a demandé le soutien de Wagner

En 2014, Bachar al-Assad, a fait appel à la milice Wagner. Paul Gogo nous explique que c'est grâce à son "image de marque" dans le Donbass, que le groupe a pu être envoyé dans plusieurs pays. Officiellement, les wagnériens se trouvaient en Syrie pour repousser les islamistes. Mais ils y vont pour s'attribuer des puits de pétrole et d'autres ressources, précise le journaliste.

Pendant leur mission en Syrie, Wagner a tenté de s'approprier un champ de pétrole. Mais ce dernier était protégé par des soldats américains. Une explosion s'est donc produite. "Les Wagner ont cette particularité de ne pas être très bons dans les terrains où ils sont envoyés", ajoute Paul Gogo. Leur ignorance du terrain engendre des pertes importantes pour la milice.

Ces soldats vont têtes baissées vers les mines et les puits de pétrole pour prendre le contrôle des terrains où ils sont envoyés et pour s'autofinancer. Paul Gogo nous révèle que le salaire pour un spécialiste chez Wagner est "jusqu'à 7 000 euros par mois". Les combattants sont payés moins, mais cela revient toujours plus que s'ils se battaient pour l'armée officielle russe, précise le journaliste.

