Chine : ce que l'on sait de "Tank Man", le héros anonyme de Tian'anmen

LE CHOIX DE FLAVIE - Tien An Men : qui était l'homme qui se tenait face aux chars ?

François Bougon est journaliste spécialiste de la Chine et responsable du pôle international de Médiapart, et c'est dans Jour-J qu'il revient sur l'histoire de la Chine dans les années 1980. Il nous apprend que la Chine était en pleine "ébullition" économique et politique.

"Les années 1980 sont des années où il y a une ouverture au monde extérieur [...] et certains, même au sein du parti communiste, se demandent s'il ne faudrait pas démocratiser la Chine". Une forte inflation frappe le pays en 1985, ce qui provoque des tensions sociales. Les conditions de vie des étudiants sont très touchées, alors ils commencent à "manifester dans leurs dortoirs".

Le 15 avril 1989, l'ancien numéro un du Parti communiste chinois, Hu Yaobang, décède d'une crise cardiaque. Il représentait "celui qui s'était levé contre les conservateurs", nous explique François Bougon. Sa mort provoque des manifestations étudiantes. Le 27 avril 1989, un million de jeunes se rassemblent sur la place Tian'anmen (signifiant "place de la paix céleste") à Pékin. Ils prônent la démocratie et dénoncent le Parti communiste en place. Ils se réunissent sur cette place jusqu'en juin 1989.

Un massacre résumé en photos

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise envoie des chars et des armes lourdes pour disperser l'énorme foule qui se tient sur la place Tian'anmen. Les étudiants se sont fait massacrer. Selon des documents déclassifiés par les Archives nationales britanniques, 10.000 manifestants ont été tués. Cette estimation est 50 fois plus haute que celle annoncée par le gouvernement chinois, qui avait annoncé 200 morts.

Pour la mémoire de ce massacre historique, des journalistes et civils ont pris des photos sur place. L'une d'entre elles, "Tank Man" (qui illustre cet article) a fait le tour du monde dès le lendemain du drame. Elle a été prise par Jeff Widener, photojournaliste américain. D'autres photos ont également circulé à l'international, illustrant les cadavres et les blessés. François Bougon nous explique qu'il ne reste que ces clichés pour se souvenir de ce massacre ...



"C'est une période historique qui est taboue, et c'est une amnésie imposée par le pouvoir. C'est un moment sensible qui est destiné à être effacé des livres d'histoire. [...] Vous pouvez aller en prison pour avoir évoqué éventuellement Tian'anmen ou avoir écrit des poèmes dessus", confie François Bougon sur RTL.

"Tank Man" : la photo d'un héros anonyme

Sur cette photo, on ne connaît pas l'identité de l'homme face aux chars, un sac plastique à la main. "On ne sait pas ce qu'il s'est passé, il y a eu énormément de conjectures sur ce qu'il était devenu, qui il était [...] Ça reste un héros anonyme" explique François Bougon dans Jour-J. Cet homme représente "un mystère de l'histoire" qui est devenu le symbole de la liberté en Chine. Cette image "est un des sujets sensibles censurés par la police de l'internet" chinoise, ajoute le journaliste.

Lorsque le photojournaliste Jeff Widener prend cette photo, la scène est également filmée par CNN, elle est prise en photo sous d'autres points de vue. Dans la vidéo du média international, on voit ce fameux inconnu se faire tirer par la manche et disparaître du champ de vision. L'invité de Flavie Flament nous apprend que des Chinois ont supposé qu'il se faisait emporter par la police pour se faire exécuter.

La photo de "Tank Man" a été utilisée par la propagande communiste chinoise pour essayer de revaloriser son image. Pendant une interview en 1990 avec une journaliste américaine, Jiang Zemin (secrétaire générale du parti communiste chinois jusqu'en 2004) il déclare : "Cette photo montre que nous avons fait preuve de retenue. Le char aurait pu continuer à écraser ce personnage, mais on ne l'a pas fait".



