Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous s'inscrire sur le site de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 et pour tenter d'être tiré au sort. Jusqu'au 31 janvier, il est possible de s'inscrire sur le site tickets.paris2024.org. Un tirage au sort aura ensuite lieu, début février, pour l'attribution de créneaux d'achat.

Ainsi, les chanceux qui auront été tirés au sort pourront, entre le 15 février et le 15 mars, créer leur pack sur-mesure pour assister aux JO 2024. Ils devront choisir trois sessions olympiques parmi les 32 sports et 48 disciplines proposés. Durant cette première phase de vente, trois millions de billets seront disponibles, sur les 10 millions mis en vente au total. Le prix d'entrée pour un pack sur-mesure de trois sessions est de 72 euros.

Près de la moitié des billets pour le grand public coûteront 50 euros ou moins, assure le comité olympique. La deuxième phase de vente, qui concerne les billets individuels, débutera en mars 2023. Elle fonctionnera sur le même principe que la vente de pack. Durant le mois de mars 2023 et jusqu'à fin avril, il sera possible de s'inscrire pour un tirage au sort.

Le tirage au sort pour l'attribution de créneaux d'achat de billets individuels aura lieu en mai 2023. Fin 2023, les billets encore disponibles pourront être achetés. Sur le site de la billetterie des Jeux Olympiques, il est indiqué que "des remises en vente des billets encore disponibles auront lieu régulièrement jusqu'aux Jeux, sur le site de vente officiel, sans tirage au sort".

