ÉDITO - Présidentielle 2022 : le programme de Macron, un besoin d’explications

À moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, le programme d'Emmanuel Macron a besoin d’explications. "La campagne, il va falloir quand même s’y mettre un peu", souligne même un responsable de la majorité. Ces derniers jours, les ministres et les ténors de la macronie retrouvent donc le chemin des médias pour faire le service après-vente du programme du chef de l'État.

Dans le fond, les propositions d'Emmanuel Macron peinent à être comprises par les Français. Les quatre heures de conférence de presse jeudi 17 mars et les 23 pages du programme ont laissé une impression parfois mitigée autour du candidat. L’idée de base était sans aucun doute de parler à l’électorat de droite. Avec les 15 à 20 heures d’activité pour ceux qui touchent le RSA, la retraite à 65 ans et la baisse des allocations chômages, le message était clair : il faut travailler plus.

"Il faut rééquilibrer la perception d’ensemble", suggère néanmoins un élu actif dans la campagne. Insinuant l'incompréhension de nombreux électeurs sur le fond du programme. Élisabeth Borne, la ministre du Travail, a commencé mardi 22 mars sur le RSA en expliquant qu'il ne s’agit pas de faire travailler les bénéficiaires de cette aide sociale mais de leur proposer des formations, des découvertes en entreprise et de les accompagner. Ce que veut faire Emmanuel Macron, c’est que les gens retrouvent du travail/

Une campagne qui ne va pas s'accélérer

Concernant la retraite à 65 ans, "la mesure a été entendue mais pas bien comprise, explique également un stratège de la campagne. Les 62 ans pour les métiers difficiles ou les 1.100 euros minimum pour une carrière complète n'ont pas été perçus complétement. la majorité va donc devoir s'atteler à expliquer et réexpliquer.

Plus problématique encore, la situation de l’école et celle des professeurs. Le candidat Macron fait le constat que ni les enseignants, ni les parents, ni les élèves ne sont satisfaits de la situation actuelle. Pour justifier de payer mieux ceux qui s’investissent, il a notamment pointé les profs qui ont déserté pendant la crise sanitaire. Là encore, ça a fait tousser dans les rangs de la République en Marche. Un responsable du parti le rappelle régulièrement : "au second tour, nous aurons aussi besoin des voix de la gauche".



Néanmoins, Emmanuel Macron ne va pas faire plus activement campagne pour expliquer son programme. Parce que même en baisse, le président de la République conserve une avance très confortable dans les sondages. Dans son agenda, les jours sans campagne sont plus nombreux que les jours avec campagne. La guerre en Ukraine à gérer ressemble à une bonne raison pour expliquer cette tendance, tant qu’elle n’apparait pas, avec le temps, comme une mauvaise excuse. Et tant que les malentendus ne sont pas trop nombreux.