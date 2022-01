DÉBAT - Grève du 13 janvier : nos enseignants sont-ils maltraités ?

Ce 13 janvier, une école sur deux sera fermée en France à la suite d'un mouvement de grève du corps enseignant. 75% des enseignants sont en grève.

Mais cette journée est-elle organisée pour protester contre le protocole sanitaire ou contre le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ? "Il y a un petit peu des deux. Depuis deux ans de crise sanitaire, on a une difficulté avec le ministère pour anticiper les protocoles, pour anticiper la mise en place dans les écoles", explique sur RTL Guislaine David, porte-parole du SNUIPP-FSU.

"Il y a un ras-le-bol qui s'exprime dans les écoles et on voit bien qu'il y a une colère. Et il y a fort à parier que dans les cortèges de manifestations cet après-midi, on aura beaucoup de slogans anti-Blanquer, parce qu'on voit bien que ça cristallise au niveau de la profession", poursuit-elle.

Les enseignants sont-ils maltraités ? "Je ne pense pas, je ne souhaite pas, mais je me rends bien compte aussi de l'investissement qu'ils mettent pour essayer de permettre la continuité du service public", répond Valérie Gomez-Bassac, députée LaREM du Var et porte-parole du parti de la majorité. "Maintenant, la situation est difficile. On a fait un pari, on essaye de garder les écoles ouvertes et pour nous c'est vraiment l'essentiel (...) on se rend bien compte de cette adaptation qui est demandée au quotidien", conclut-elle.