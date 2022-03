Présidentielle 2022 : Macron veut un RSA versé contre "15 à 20 heures" de travail hebdomadaire

Ce jeudi 17 mars, Emmanuel Macron est au Docks de Paris, à Aubervilliers, afin de présenter son programme présidentiel lors d'une conférence de presse. Le candidat à sa réélection a notamment abordé le thème du RSA, qu'il veut réformer s'il est élu pour un nouveau mandat.

"Les bénéficiaires du RSA ont été les victimes de notre mauvaise organisation collective. (…) Il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais aussi demander une part de devoir" a alors expliqué Emmanuel Macron. Dans le détail, il souhaite que les Français éligibles à cette aide consacrent "15 à 20 heures à une activité professionnel" pour y avoir accès et ainsi être mieux accompagnés pour leur insertion ou réinsertion dans le marché du travail.

Le revenu de solidarité active (RSA) permet aux personnes de plus de 25 ans sans ressources et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, sous certaines conditions, de bénéficier d'un minimum de revenu. Selon la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), 1.95 million de foyers percevaient cette aide fin juillet 2021.